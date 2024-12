Gazzetta - Milan, Fonseca sorprende ancora: a Verona ancora con Jimenez a sinistra e Terracciano...a centrocampo

vedi letture

Il Milan si presenterà questa sera al Bentegodi con ben otto giocatori infortunati: Florenzi, Bennacer, Jovic, Pulisic, Musah, Loftus-Cheek, Okafor e Morata. Lo spagnolo è l'ultimo ad essersi purtroppo iscritto a questa lista e salterà la trasferta di Verona a causa della tonsillite. Con tutte queste assenze, le scelte di formazione sono quasi obbligate, ma ancora una volta Paulo Fonseca trova il modo di sorprendere tutti.

SORPRESA A CENTROCAMPO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese conferma ancora una volta Alex Jimenez a sinistra al posto di Theo Hernandez, che dunque partirà nuovamente dalla panchina come è già successo con il Genoa domenica scorsa. Ma la novità più sorprendente è senza dubbio l'inserimento nell'undici iniziale di Filippo Terracciano in mezzo al campo: l'ex Verona farà infatti coppia a centrocampo con Youssouf Fofana, mentre Tijjani Reijnders verrà avanzato e giocherà da trequartista.

TANTI GIOVANI - Rispetto al match contro il Genoa di qualche giorno fa, non ci sarà quindi Mattia Liberali, che inizierà dalla panchina come Francesco Camarda. Al fianco di Fonseca ci saranno poi altri giovanissimi come il portierino Lorenzo Torriani e il centrocampista Kevin Zeroli, che ha superato il fastidio alla coscia destra delle scorse settimane. Sempre a proposito di giovani, la conferma di Jimenez è meritata per quello che ha fatto vedere contro il Genoa: personalità palla al piede, intraprendenza e una buona intesa con Rafael Leao.