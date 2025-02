Gazzetta - Milan-Gimenez: oggi si chiude. Poi tentativo per Joao Felix

In questi ultimi giorni di mercato invernale, il club italiano più attivo è certamente il Milan che sta lavorando tanto sia in entrata che in uscita. Da settimane il primo obiettivo è sempre Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che non è mai stato così vicino al Diavolo come in questo momento: è stata una lunga trattativa, ma oggi dovrebbe essere finalmente definita. Poi i rossoneri proveranno a chiudere anche un altro colpo in avanti, cioè Joao Felix.

TRATTATIVA IN CHIUSURA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che parla prima di tutto dell'affare Gimenez per il quale il Milan ha messo sul piatto 32 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. Si attende ora solo l'ok definitivo del Feyenoord, poi il giocatore messicano volerà a Milano per le visite mediche di rito la firma sul suo nuovo contratto. Non appena verrà definito questa operazione, ci sarà anche il via libera del Diavolo per la partenza di Alvaro Morata per la Turchia dove lo aspetta il Galatasaray.

ASSALTO A JOAO FELIX - Ma i movimenti in entrata del Milan potrebbero non fermarsi a Walker e appunto Gimenez: il club di via Aldo Rossi proverà infatti a regalare a Sergio Conceiçao anche Joao Felix, il cui agente, Jorge Mendes, è atteso a Milano oggi e parlerà con ogni probabilità con i dirigenti milanisti del suo assistito che è in uscita dal Chelsea. Il noto procuratore spinge per il trasferimento a Milanello dell'ex Benfica e Barcellona che in rossonero potrebbe ritrovare il suo compagno di nazionale Rafael Leao.