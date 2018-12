Gazzetta - Milan, Higuain in crisi di gol e nervi: ora teme di tornare alla Juve da indesiderato

Il problema Higuain è ormai diventato fin troppo evidente per essere sminuito o tralasciato. Il Pipita - come evidenzia La Gazzetta dello Sport - è un giocatore in piena crisi di gol e di nervi. Il leader che aveva impattato alla grande nel Milan, adesso è in cerca di se stesso. E fatica a ritrovarsi. L’argentino dà la sensazione di essere un uomo piuttosto solo.

ATTEGGIAMENTO - E da solo sta cercando di combattere contro lo spettro del gol (il digiuno del Pipa è cominciato il 28 ottobre scorso, da allora sono passate sette partite). Ma c’è dell’altro. Alcuni compagni - osserva la rosea - non sono entusiasti dell’atteggiamento di Gonzalo e dei suoi continui (e plateali) richiami. È il suo carattere, ok, ma il confine fra l’essere trascinatore e accusatore spesso è molto sottile. Insomma, l’involuzione è evidente. A questa si aggiunge il problema alla schiena, che lo sta condizionando parecchio.

MANCATA RIVINCITA - Higuain non è tranquillo perché al Milan non sta riuscendo a prendersi la rivincita che voleva fortemente dopo essere stato abbandonato dalla Juve. Le voci su un riscatto da parte dei rossoneri sempre meno probabile col passare del tempo lo stanno innervosendo. Il rischio, nella sua testa, è quello di tornare da indesiderato alla Juventus. Sarebbe un fallimento.