Gazzetta - Milan, Ibra ancora ai box: infortunio più grave del previsto, salterà la Lazio e forse anche la Samp

A Milanello c'è ovviamente grande euforia dopo il successo del derby, ma nemmeno il tempo di godersi la vittoria in rimonta contro l'Inter che è già il momento di tornare in campo: mercoledì a San Siro arriva infatti la Lazio nel match valido per i quarti di Coppa Italia. Chi non sarà ancora a disposizione di Stefano Pioli è purtroppo Zlatan Ibrahimovic che anche ieri si è allenato a parte in palestra in quanto è sempre alle prese con il problema al tendine d'Achille rimediato ormai più di due settimane fa nella sfida di campionato contro la Juventus.

PIÙ SERIO DEL PREVISTO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, alla fine quell'infortunio che sembrava essere una cosa di poco conto si sta rivelando più serio del previsto. E così il giorno del rientro in campo dello svedese si sposta sempre più in là: l'attaccante rossonero non verrà sicuramente convocato nemmeno per il match contro la Lazio e a questo punto è a serio rischio anche il successivo impegno in Serie A contro la Sampdoria (domenica alle 12.30 a San Siro).

GIORNO DOPO GIORNO - Ovviamente le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno, nella speranza che l'infiammazione al tendine venga smaltita in fretta, ma al momento è difficile pensare che possa esserci contro i blucerchiati. Purtroppo la stagione di Ibrahimovic continua ad essere condizionata dagli infortuni che gli stanno facendo saltare diverse partite. E tra l'altro non è nemmeno facile dire quando potrebbe rientrare, la speranza è che possa farlo sabato 19 febbraio in casa della Salernitana.