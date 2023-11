Gazzetta - Milan-Ibra, ci siamo quasi: possibile annuncio tra oggi e domani. Sarà consulente del club e di RedBird

vedi letture

Ci siamo quasi: Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare al Milan, questa volta non da giocatore ma con un nuovo ruolo. Ormai è solo una questione di giorni, o forse di ore, perchè la trattativa tra lo svedese e Gerry Cardinale è arrivata al rush finale. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che addirittura scrive questa mattina che non è da escludere che la fumata bianca possa arrivare già tra oggi e domani.

IL RUOLO DI IBRA - Ibra non avrà una carica dirigenziale nell’organigramma del club di via Aldo Rossi, ma avrà un ruolo da advisor sia del Milan che del fondo RedBird. L'ex attaccante avrà diversi compiti in rossonero, tra cui essere l'interlocutore di Stefano Pioli su questioni di campo e spogliatoio. Tornerà presto quindi a frequentare il Centro Sportivo di Milanello e sarà al fianco non solo del tecnico milanista, ma anche di tutta la squadra.

NUOVA VITA - L'annuncio del ritorno al Milan di Ibrahimovic è atteso a brevissimo, probabilmente prima della prossima partita del Diavolo in casa del Lecce. Domani i rossoneri partiranno per la Puglia, mentre Cardinale salirà su un aereo che lo riporterà negli Stati Uniti: la sensazione è che prima di questi due viaggi tutto verrà definito e Zlatan tornerà ufficialmente al Milan. Lo svedese è dunque pronto ad iniziare la sua nuova vita nel calcio e dove poteva farlo se non nell’unico club che gli ha rubato il cuore tra i tanti per i quali ha giocato in 25 anni di carriera?