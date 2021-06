Gazzetta - Milan, Ibra non vede l'ora di tornare: Pioli lo aspetta a Milanello per il raduno

Non potrà unirsi subito al resto del gruppo rossonero, ma il prossimo 8 luglio, giorno in cui è in programma il raduno in vista della prossima stagione, Zlatan Ibrahimovic sarà regolarmente a Milanello. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che lo svedese, operato al ginocchio il 18 giugno scorso, non inizierà la preparazione insieme ai compagni, ma proseguirà il suo recupero tra fisioterapia e palestra.

PROGRAMMA DI RECUPERO - Ibra ha grande voglia di tornare in campo, ma per farlo dovrà avere un po' di pazienza perchè non può permettersi di affrettare troppo i tempi e rischiare nuovi problemi: il programma di recupero prevede di ricominciare a correre intorno a metà luglio e, se tutto andrà liscio, Zlatan potrà riprendere a lavorare con il pallone tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

OBIETTIVO PRIMA GIORNATA - L'attaccante svedese si sta godendo ora gli ultimi giorni di vacanza, ma il percorso riabilitativo è già iniziato da qualche giorno e sia il club che Stefano Pioli sono constantemente aggiornati sulle sue condizioni. L'obiettivo del giocatore e dello staff medico è quello di metterlo a disposizione del tecnico milanista per l'inizio del campionato. Senza fretta, però, perchè nessuno in casa rossonera vuole correre rischi.