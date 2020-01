Gazzetta - Milan, Ibra scatta a 32 km all'ora! Lo svedese è già in grande forma

Chi aveva dubbi sulla condizione fisica del 38enne Zlatan Ibrahimovic si è dovuto ricredere dopo la gara di sabato in casa del Cagliari: oltre a segnare, lo svedese ha infatti dimostrato di essere in grandissima forma. Alla vigilia, Pioli aveva detto che il numero 21 milanista non aveva i 90' nelle gambe e invece è rimasto in campo tutta la partita, lottando come un leone su ogni pallone dal primo all'ultimo minuto.

CHE CONDIZIONE! - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta due numeri sorprendenti di Ibra alla Sardegna Arena: 9,7 chilometri percorsi e seconda velocità nella sprint in tutta la formazione milanista (32 km all'ora, solo Calabria ha fatto meglio). Si tratta di dati sorprendenti se si pensa che stiamo parlando di un 38enne, che però si è presentato a Milanello in ottima forma, tanto che anche Pioli e il suo staff sono rimasti impressionati e sorpresi dalla sua condizione fisica (anche i dati degli allenamenti a Milanello sono ottimi).

CALENDARIO FAVOREVOLE - Con Ibrahimovic in campo, tutto il Milan può finalmente tornare a correre e una mano potrebbe arrivare anche dal calendario che, nelle prossime carte, è sulla carta piuttosto abbordabile: dopo il match di mercoledì in Coppa Italia contro la Spal, i rossoneri sono infatti attesi in campo da Udinese, Brescia e Verona. Sono tre gare che possono certamente nascondere delle insidie, ma certamente alla portata del nuovo Diavolo di Ibra.