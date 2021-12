Gazzetta - Milan, il difensore centrale è la priorità: Botman in pole ma costa 30 mln, più abbordabili Diallo e Szalai

Il grave infortunio di Simon Kjaer, che a inizio dicembre contro il Genoa ha riportato la rottura del crociato e che quindi dovrà restare fuori per tutta la stagione, ha cambiato i piani del Milan che inizialmente non pensava di fare colpi in entrata nel mercato di gennaio. Con il lungo stop del danese, i rossoneri sono invece costretti a fare un nuovo acquisto in difesa dove serve assolutamente un centrale, come confermato nelle scorse settimane sia da Stefano Pioli che da Paolo Maldini.

IL PRESCELTO - La priorità è dunque il difensore centrale e il primo nome della lista è sempre quello di Sven Botman. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l'olandese è il prescelto, ma non sarà facile arrivare a lui per due motivi: innanzitutto per la forte concorrenza del Newcastle che, dopo il cambio di proprietà, ha parecchi soldi da investire per rinforzare la squadra, e poi per l'elevato prezzo del cartellino, visto che il Lille chiede 30 milioni di euro. Il Milan non può fare un investimento del genere a gennaio e per questo è al lavoro per convincere i francesi ad accettare la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

PISTE ALTERNATIVE - In attesa di capire le intenzioni del Lille, in via Aldo Rossi tengono comunque vive anche altre piste alternative a Botman, che sono sicuramente più abbordabili dal punto di vista economico: una di queste porta ad Attila Szalai, 23enne difensore centrale del Fenerbahce che ha una valutazione di 11 milioni di euro. I rossoneri hanno poi messo nel mirino anche Abdou Diallo, giocatore del PSG che può fare sia il centrale che il terzino sinistro: il suo cartellino costa invece 22 milioni. I francesi vorrebbero però cederlo a titolo definitivo, mentre il Diavolo lo vorrebbe sempre in prestito con diritto di riscatto.