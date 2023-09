Gazzetta - Milan, il rientro da titolari di Maignan, Leao e Giroud: Pioli ritrova gli eroi dello scudetto

Domani sera contro la Lazio a San Siro, Stefano Pioli ritroverà tre degli eroi dello scudetto vinto nella stagione 2021-2022: si tratta di Mike Maignan, Olivier Giroud e Rafael Leao, i quali torneranno a giocare dal primo minuto contro i biancocelesti. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza il rientro dei tre giocatori rossoneri

MAIGNAN RECUPERATO - Mike Maignan ha saltato le ultime due partite di campionato contro Verona e Cagliari per un piccolo problema muscolare rimediato in Champions League contro il Newcastle, ma ora è pienamente recuperato e quindi tornerà a difendere regolarmente i pali della porta milanista. Il Diavolo ritrova così il suo leader indiscusso, oltre che uno dei migliori portieri al mondo: "Se devo fare il nome di un giocatore che ha grande ascendente sui compagni e che si comporta da leader, quello è Maignan. Ha una mentalità e un’ossessione per cercare di essere il migliore tutti i giorni che è contagiosa" le parole di Pioli prima dell'inizio della stagione.

DI NUOVO TITOLARI - Nel match di domani sera a San Siro contro la Lazio ci sarà poi anche il ritorno nella formazione iniziale sia di Rafael Leao che di Olivier Giroud: il primo ha giocato una ventina di minuti a Cagliari nel finale di partita, mentre il centravanti francese ha riposato completamente visto che è rimasto per tutta la sfida in panchina. Con il loro rientro, Pioli ritrova i due giocatori che hanno segnato di più in questa prima parte di stagione (4 reti Giroud, 3 reti Leao).