Gazzetta - Milan, il riscatto di Tomori: in difficoltà a Stamford Bridge, decisivo contro la Juventus

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Della trasferta di Londra c'era ben poco da salvare. Tra i più in difficoltà, c'era sicuramente Fikayo Tomori, colpevole in particolare in occasione del secondo gol del Chelsea (si è perso Aubameyang). Non sono mancate le critiche nei confronti del difensore inglese, che ha avuto un inizio di stagione con qualche sbavatura di troppo.

RISPOSTA ALLE CRITICHE - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, la risposta di Tomori a questi giudizi negativi non si è fatta attendere ed è arrivata tre giorni dopo nella sfida di campionato contro la Juventus: gol del momentaneo 1-0, zero reti subite e partita perfetta in fase difensiva dove non ha lasciato scampo nè a Vlahovic, nè a Milik. Il Milan ha bisogno sempre di questo Tomori, che dovrà confermarsi nuovamente domani sera nel match di ritorno contro il Chelsea, la sua ex squadra. Fare risultato a San Siro è fondamentale per il Diavolo e quindi servirà prima di tutto una difesa di ferro per fermare gli inglesi.