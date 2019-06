Gazzetta - Milan in pressing su Tare: rossoneri pronti a pagare anche una penale per averlo

La scaletta dei prossimi passi del Milan è chiara e definita: nei prossimi giorni/settimane, verranno infatti annunciati un nuovo direttore tecnico (Maldini), un nuovo allenatore (Giampaolo), un nuovo dirigente sportivo che sappia intrattenere rapporti con le istituzioni (Boban) e un nuovo ds. L'ultima casella che verrà riempita dovrebbe essere proprio quella del direttore sportivo, anche perchè non sarà facile arrivare al primo nome della lista, cioè Igli Tare.

LUNGA TRATTATIVA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che potrebbe essere necessaria una lunga trattativa per convincere il dirigente albanese a lasciare la Lazio. E se le cose non dovessero andare per il verso giusto, ci vorrebbe ancora più tempo per trovare un altro ds. Maldini vuole Tare a tutti i costi, ma oltre a convincere lui ad abbandonare il club biancoceleste, servirà avere il via libera di Lotito, il quale però non è dell’idea di separarsi.

L'APERTURA DI TARE - Siamo quindi solo all'inizio di una trattativa che potrebbe essere piuttosto lunga, anche se ieri Tare, parlando a Top Channel, non ha escluso del tutto una sua partenza: "Non posso prevedere il futuro. Ciò che ora è importante è il momento attuale, essere felici e stare bene. La Lazio è un grande club però sono un professionista e nel nostro mondo tutto può succedere". Queste parole di apertura potrebbero far aumentare ancora di più il pressing del Milan, che sarebbe anche disposto a pagare una penale pur di avere Tare nella sua nuova squadra dirigenziale.