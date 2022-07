Gazzetta - Milan, in rialzo le quotazioni di Chukwuemeka: Maldini e Massara hanno incassato il primo sì dell'inglese

MilanNews.it

Renato Sanches resta nei radar del Milan, ma su di lui c'è il PSG che ha la preferenza del portoghese, anche se per il momento non c'è l'accordo definitivo con il Lille. Vista la situazione, i rossoneri stanno valutando delle piste alternative e nelle ultime ore sembrano essere in netto rialzo le quotazioni di Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 dell'Aston Villa.

GRADIMENTO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore viene valutato 20 milioni di euro dal club inglese, ma difficilmente i Villans otterranno questa cifra: il giovane mediano ha infatti un solo anno di contratto (scadenza 30 giugno 2023) e quindi potrebbero doversi accontentare di circa 15 milioni. Chukwuemeka ha già preso informazioni sulla possibile destinazione rossonera e il Milan ha incassato il suo gradimento. E' un primo passo importante, ma ovviamente non decisivo, anche perchè la concorrenza non manca.

CONCORRENZA - Oltre al Diavolo, sul gioiellino dell'Aston Villa ci sono anche PSG, Barcellona e alcuni club inglesi. Si tratta di società che possono mettere sul piatto più soldi rispetto ai dirigenti di via Aldo Rossi che però possono offrire a Chukwuemeka un progetto in cui i giovani hanno un ruolo di primo piano. Il Milan sta valutando con attenzione il suo profilo e a breve potrebbe anche presentare un'offerta, soprattutto se nel frattempo dovesse saltare la trattativa con il Lille per Renato Sanches.