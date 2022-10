Gazzetta - Milan-Juve non è ancora decisiva: Pioli ha un Theo in più

MilanNews.it

Il giorno di Milan-Juventus è arrivato e sono sempre ore speciali per una grande classica del calcio italiano, specie se giocata a San Siro. La sfida tra rossoneri e bianconeri di questo pomeriggio alle 18 non sarà decisiva - siamo solo alla nona giornata - ma sicuramente imposterà l'altezza dell'asticella da superare in questa prima parte di stagione per Pioli e Allegri. Il Milan ha iniziato bene ma naviga in cattive acque per colpa dell'infermeria, la Juve ha trovato due vittorie consecutive dopo una partenza poco confortante.

Riscatto e pubblico

Come suggerisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, la squadra rossonera arriva al grande appuntamento (il quarto big match in nove partite, quinto se si considera cosa sta facendo l'Udinese) nel primo momento complicato della sua stagione. Sconfitta in casa contro il Napoli prima della sosta, prima sconfitta - pesante - in Champions contro il Chelsea ma soprattutto una lunga lista di infortunati illustri. L'occasione contro i bianconeri, davanti al solito San Siro caloroso e strapieno, è ghiotta. Ma allo stesso tempo non vincere sarebbe doloroso per entrambi: non darebbe delle sentenze definitive ovviamente perché siamo a inizio ottobre ma potrebbe indirizzare pesantemente questa prima parte di campionato. Nello specifico per il Milan sarebbe dura scivolare già, ipoteticamente, a meno 6 dal Napoli che guadagnerebbe invece fiducia.

Un Theo in più

A dare man forte questa sera in casa rossonera, Pioli recupera una delle sue pedine più importanti per carisma, qualità tecnica e duttilità tattica: Theo Hernandez. Il terzino francese ha smaltito lo stiramento che lo ha tenuto fuori con Empoli e Chelsea ed è pronto a scendere in campo da titolare e con la fascia di capitano al braccio. Ritrovare la catena di sinistra Theo-Leao per il Milan sarà cruciale, specialmente per la vocazione dei rossoneri di voler creare gioco: intenzione che c'era anche a Stamford Bridge ma che si è persa negli interpreti forse non abituati a quel tipo di gioco. Le altre due novità per i Campioni d'Italia potrebbero essere in difesa e in attacco. Al fianco di Tomori potrebbe giocare Matteo Gabbia che faràm traslocare Kalulu a destra al posto di Dest. Dietro la punta invece potrebbe esserci spazio per Brahim Diaz, pronto a far rifiatare De Ketelaere.