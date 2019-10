Gazzetta - Milan, l'amara analisi di Pioli: il tecnico rossonero si aspettava di più

Sapeva bene che il suo compito sarebbe stato difficile, ma forse non così tanto: Stefano Pioli si aspettava di più dai suoi ragazzi che invece hanno ottenuto un solo punto nelle sue prime due partite sulla panchina del Milan. Se contro il Lecce si era visto qualcosa di nuovo e interessante, ieri in casa della Roma il Diavolo è tornato nel baratro, portando a casa la quinta sconfitta nelle prime nove giornate di campionato.

PASSO INDIETRO - Il periodo buio del Milan dunque continua e dall'Olimpico il tecnico milanista torna con parecchi dubbi sulla sua squadra che ha dimostrato mollezza e confusione: "Ci siamo messi in difficoltà da soli. Rispetto alla partita di domenica con il Lecce ho visto un passo indietro. Al di là della bravura del Lecce e della forza della Roma, non abbiamo vinto l’altra settimana e abbiamo perso questa volta per demerito nostro. Bisognava essere più determinati, più precisi" le parole di Pioli riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

TROPPI ERRORI - I rossoneri hanno commesso davvero troppi errori tecnici e anche stavolta hanno dimostrato di avere poca forza mentale. Pioli si aspettava molto di più dai suoi ragazzi: "Mi aspettavo di più. Abbiamo commesso errori troppo importanti per la squadra che siamo". L'allenatore rossonero ha dichiarato che a volte è come se la squadra non percepisse pienamente la differenza fra vincere, perdere e pareggiare. Queste parole sono forse il lato più preoccupante del momento negativo del Milan, anche se Pioli non molla e ci crede ancora: "Dobbiamo e possiamo fare meglio, io ci credo. Questa squadra ha qualità".