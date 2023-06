Gazzetta - Milan, l'attacco parla francese: priorità Thuram, Openda è l'alternativa

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport stamattina fa il punto sulla situazione punta centrale del Milan, ribadendo l'importanza dell'usato sicuro Olivier Giroud, che continua a segnare a raffica anche in nazionale, ma intuendo come il 36enne francese possa man mano fare più fatica a livello anagrafico. Di possibili soluzione in via Aldo Rossi ne stanno studiando, con operazioni mirate come il contro-riscatto di Lorenzo Colombo e discussioni approfondite sui nomi che il mercato offre. Quello più sentito in queste giornate è sicuramente quello di Marcus Thuram, ma occhio alle sorprese.

COME PAPÀ - Il 25enne in uscita dalla Bundesliga è il piatto più prelibato a disposizione al momento: non è un caso che il Milan debba fare i conti con la concorrenza del Psg, che a livello economico naturalmente si potrà spingere oltre l'offerta rossonera (che pur si avvicina ai 5 milioni di ingaggio). Il club rossonero deve puntare però sull'esperienza, e su quello che Marcus può trovare in Italia e non a Parigi: la centralità nel progetto e la certezza della titolarità. Vero che Olivier Giroud non sembra intenzionato a rallentare, ma è verosimile aspettarsi che il suo connazionale più giovane lo possa scalzare dal primo posto nelle gerarchie. Insomma, Thuram potrebbe decidere di ripercorrere le orme del padre e venire a giocare nel Bel Paese, proprio come lui.

ALTERNATIVE - Naturalmente il Milan ha bisogno di certezze e non può permettersi di aspettare la singola risposta di Thuram. Ecco perchè sono state messe al vaglio delle alternative, su tutte una: le caratteristiche richieste da Pioli sembrano combaciare con il profilo di Lois Openda, 23 anni, del Lens. Quest'anno ha fatto il buono e cattivo tempo portando i suoi al secondo posto dietro al Psg in campionato. Chissà che nei prossimi giorni non si possa approfondire ulteriormente la pista che porta a questo nome, nel mentre una cosa è certa. Tra Giroud, Thuram e Openda, l'attacco rossonero parla francese.