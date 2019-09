Gazzetta - Milan, la difesa è un muro: nel 2019 nessuno ha subito meno gol dei rossoneri in Serie A

Se l'attacco sta faticando e Piatek non ha ancora segnato nemmeno un gol nè in amichevole, nè in gare ufficiali, Marco Giampaolo può consolarsi con l'ottimo rendimento della difesa milanista. C'è in particolare un dato che fa ben sperare per il futuro e che dimostra che nella scorsa stagione qualcosa di buono è stato fatto: con 17 gol subiti, il Milan è la squadra che attualmente ha subito meno gol in Serie A nel 2019.

IN VETTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta che dietro ai rossoneri ci sono Inter (20), Torino (21) e Juventus (22). Nel campionato italiano è fondamentale innanzitutto blindare la porta e poi costruire tutto il resto. Giampaolo lo sa bene e per qusto a Milanello sta continuando a lavorare sui movimenti e sui meccanismi della sua retroguardia. Dietro a questo importante record, c'è ovviamente anche l'ottimo rendimento di alcuni singoli, come per esempio quello di Gianluigi Donnarumma e di Alessio Romagnoli.

OTTIMO RENDIMENTO - L'annata del giovane portiere rossonero è certamente positiva, come dimostrano anche i suoi numeri: nel 2019, Gigio è infatti l'estremo difensore con la percentuale più alta di interventi riusciti (81,9%) nei cinque principali campionati europei. Molto bene anche Romagnoli, capitano e leader assoluto della difesa del Milan nonostante qualche delusione in Nazionale in questa sosta (non si aspettava di finire in panchina in Finlandia).