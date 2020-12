Gazzetta - Milan, la prova del nove per restare in fuga: per continuare a scappare servono i gol di Rebic

È il momento di accelerare. È vero, il Milan spinge sul gas ormai da mesi (tra Serie A ed Europa League), ma ora bisogna insistere ed essere ancora più determinati, mantenendo la stessa, altissima velocità, nonostante le curva si facciano sempre più toste e insidiose. Restano quattro partite, quattro sfide per provare a chiudere il 2020 nel miglior modo possibile.

PROVA DEL NOVE - Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pioli e il Milan hanno un grande obiettivo: avviare la fuga di Natale. La partita di oggi è abbordabile, così come il calendario da qui a fine anno (Genoa, Sassuolo e Lazio i prossimi impegni). La classifica premia i rossoneri da otto giornate consecutive, ora occorre la prova del nove: la squadra, a prescindere del risultato di questa sera, manterrà comunque il comando, ma per tenersi in fuga deve conquistare la nona vittoria in campionato in undici gare.

A CACCIA DI GOL - Serviranno i gol di Rebic, schierato anche oggi nel ruolo di prima punta. In questo Milan hanno segnato praticamente tutti: difensori, centrocampisti e attaccanti, titolari e non. All’appello manca proprio il croato, fin qui più uomo-assist che bomber. Ante è ancora a secco, ma stasera avrà un’altra opportunità per rifarsi: l’occasione è davvero ghiotta.