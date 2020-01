Gazzetta - Milan, le cifre dell’operazione Kjaer. Centrocampo: idea Duncan se parte Kessié

Il Milan ha già trovato il sostituto di Caldara. E arriva proprio dall’Atalanta. Si tratta di Simon Kjaer, il quale effettuerà il percorso inverso, ovvero da Bergamo a Milano. Passando però per Siviglia: già, perché il cartellino del difensore è di proprietà del club andaluso, che lo aveva prestato alla Dea la scorsa estate. Il feeling con Gian Piero Gasperini, però, non è mai sbocciato. Tanto da spingere la società bergamasca a lasciarlo partire a gennaio.

LE CIFRE - Le parti, come riporta La Gazzetta dello Sport, hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Kjaer in rossonero sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro. Cifra ampiamente alla portata del Milan, che a giugno potrà decidere (in base al rendimento) se confermare il giocatore o rispedirlo in Spagna. L’esperienza del danese (31 anni a marzo) può essere utile a Pioli, che presto potrà sfruttare il calciatore (questa mattina le visite mediche, poi la firma sul contratatto).

CENTROCAMPO - Sistemata la difesa, il Milan si concentrerà sugli altri reparti. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi incontreranno la prossima settimana i colleghi dell’Inter per discutere di Politano. I nerazzurri hanno chiesto in cambio Kessie, soluzione però ritenuta sconveniente da Gazidis. Ma se ne parlerà ancora, con l’intento di trovare un compromesso sulle formule d’acquisto. In caso di addio dell’ivoriano, i rossoneri punteranno su Duncan, centrocampista che il Sassuolo valuta non meno di 20 milioni.