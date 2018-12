Gazzetta - Milan, Maldini conferma: a gennaio un mercato da Champions. Ibra e Fabregas fanno sognare i tifosi

Nonostante le mille difficoltà e i tanti infortuni, il Milan sta riuscendo nell'impresa di restare attaccato al treno Champions, ma è chiaro che per il futuro Gattuso si aspetta un aiuto non solo dal recupero di coloro che ora sono in infermeria, ma anche dal mercato di gennaio. Toccherà quindi a Leonardo e a Paolo Maldini cercare di soddisfare le richieste del tecnico milanista e rinforzare la rosa rossonera. Per il momento, l'unico arrivo certo è quello di Lucas Paquetà, ma il brasiliano non sarà il solo nuovo acquisito.

IDEE DI MERCATO - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, la conferma che a gennaio verrà fatto un mercato da Champions è arrivata dalle parole di Maldini dopo il match vinto dal Diavolo contro il Parma: "Abbiamo delle idee. Vogliamo fare di tutto per arrivare tra le prime quattro e se si potrà fare noi ci siamo, ma siamo comunque contenti di questa squadra. Anche chi è in scadenza sta dimostrando grande professionalità". Al momento, i nomi che fanno sognare maggiormente i tifosi sono quelli di Ibrahimovic e Fabregas: si tratta di due piste percorribili a patto che Zlatan trovi la quadra coi Galaxy e il Chelsea riduca le pretese per cedere subito il centrocampista spagnolo in scadenza a giugno (gli inglesi chiedono 12 milioni).

PALETTI UEFA - Ogni mossa rossonera dovrà comunque seguire le linee guida dettate dal fair play finanziario e ovviamente il mercato di gennaio del club di via Aldo Rossi sarà condizionato dalle sanzioni UEFA che arriveranno entro metà dicembre. Nonostante ciò, la volontà della società è quella di rinforzare ulteriormente la rosa di Gattuso, che ha bisogno di nuovi innesti in ogni reparto.