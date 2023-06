Gazzetta - Milan, mercato in uscita: Origi e Rebic piacciono in Turchia. Adli e CDK via solo con una giusta offerta

MilanNews.it

Si parla ovviamente sempre di più del mercato in entrata, ma per il Milan sarà fondamentale chiudere anche alcune uscite, così da avere un budget più alto per la campagna acquisti. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, tra i vari giocatori che hanno già le valige pronte, ci sono quattro casi che sono un po' più spinosi rispetto agli altri e riguardano Ante Rebic, Divock Origi, Yacine Adli e Charles De Ketelaere.

REBIC E ORIGI - I primi due hanno deluso parecchio quest'anno, tanto da costringere Stefano Pioli a chiedere spesso gli straordinari ad Olivier Giroud. Origi, arrivato la scorsa estate, era sto preso per alternarsi con il francese, con la prospettiva probabilmente anche di diventare lui il titolare, ma alla fine ha chiuso la stagione con appena due gol. Anche l'annata di Rebic è stata deludente e sul finale è praticamente uscito dal progetto di Pioli che lo ha escluso dalla lista dei convocati per tre gare consecutive. Il Milan punta a cedere entrambi, magari in Turchia dove hanno diversi estimatori, ma per il croato occhio anche al mercato tedesco. A complicare tutto sono però i loro pesanti ingaggi.

ADLI E CDK - Altre due grandi delusioni della stagione rossonera sono stati Adli e De Ketelaere: il francese ha giocato pochissimo, tanto da collezionare alle 140' in campo, mentre il belga, arrivato come il grande colpo di mercato della scorsa estate, non ha mai brillato e non si è mai inserito nel sistema di gioco rossonero. Il loro destino sembra essere lo stesso: se dovesse arrivare un'offerta interessante (per l'ex Bruges servono almeno 28 milioni di euro per non fare una minusvalenza), il club di via Aldo Rossi la valuterebbe con attenzione.