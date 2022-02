Gazzetta - Milan, nel derby si è rivisto il vero Brahim Diaz: Pioli ritrova il suo trequartista titolare

Se il Milan ha vinto il derby contro l'Inter deve ringraziare certamente Mike Maignan per le sue parate e Olivier Giroud per i due gol, ma a dare la scossa decisiva è stato l'ingresso in campo di Brahim Diaz. La mossa Kessie trequartista non ha funzionato contro i nerazzurri, serviva più vivacità e qualità in quella zona di campo e così nella ripresa Stefano Pioli ha inserito lo spagnolo che ha risposto presente.

SCOSSA ALLA STAGIONE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Diaz spera di aver dato finalmente la scossa anche alla sua stagione: dopo un inizio molto positivo, ad ottobre è arrivata la positività al Covid che ha condizionato parecchio i mesi successivi dell'ex Real Madrid. Il vero Brahim non si è più visto fino a sabato sera quando è entrato e finalmente acceso il Milan nel derby contro l'Inter.

RITORNO AL GOL - Stasera contro la Lazio, nel match valido per i quarti di Coppa Italia, lo spagnolo sarà di nuovo titolare come trequartista. All'obiettivo di squadra di passare il turno se ne aggiunge anche uno personale: Diaz vuole infatti tornare al gol dopo oltre quattro mesi (l'ultima rete risale al 25 settembre 2021 contro lo Spezia). Il momento buio sembra essere alle spalle per Brahim che ora deve dare continuità all'ottima prestazione nel derby.