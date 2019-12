Gazzetta - Milan, nome nuovo per il centrocampo: rossoneri pronti all'assalto di Matic per gennaio

Per settimane si è parlato di attacco e difesa, ma a gennaio il Milan è pronto a fare un colpo anche in mezzo al campo dove Stefano Pioli ha chiesto un rinforzo di spessore. E il primo nome della lista è quello di Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

ESPERIENZA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il 31enne serbo è il nuovo nome per il mercato di gennaio dei rossoneri. Matic non rientra più nei piani di Solskjaer e i Red Devils hanno già messo in programma di perderlo a zero in inverno. Il centrocampista serbo è molto apprezzato in via Aldo Rossi perchè è un giocatore di grande esperienza e personalità, doti che per Maldini e Boban servono come il pane alla formazione milanista nella quale ci sono tanti giovani.

CONCORRENZA - La cessione a gennaio è una possibilità che incontrerebbe anche il favore del giocatore che è appena rientrato da un lungo infortunio, ma che ha giocato per tutti i 90’ sia la partita del girone di Europa League contro l’AZ Alkmaar, che il quarto di finale della coppa di Lega inglese con il Colchester United. Il Milan dovrà però stare attento alla concorrenza soprattutto dell'Atletico Madrid che rappresenta la principale insidia rossonera.