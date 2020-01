Gazzetta - Milan, obiettivo Dani Olmo ma per giugno: nelle prossime settimane l'offerta rossonera

Il Milan ed in particolare Zvonimir Boban hanno messo gli occhi da tempo su Dani Olmo, giovane talento della Dinamo Zagabria: nelle ultime settimane, si è parlato parecchio della possibilità di vedere lo spagnolo in maglia rossonera già in questa finestra di mercato invernale, ma in realtà l'ex Barcellona sembra essere un obiettivo del club di via Aldo Rossi per giugno.

OBIETTIVO PER L'ESTATE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan punta a convincere nelle prossime settimane Dani Olmo ad accettare la proposta milanista. Non sarà però un'impresa facile in quanto lo spagnolo, il cui contratto con la Dinamo scade nel 2021, ha diversi estimatori in giro per l'Europa: le piste più calde sono quelle che portano al Wolverhampton e in particolare al Lipsia, che sta ci sta provando già per gennaio.

NO ASTE - I rossoneri, che sono pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro, non intendono partecipare ad aste e per questo motivo si stanno già muovendo con largo anticipo per provare a beffare la concorrenza. Il club di via Aldo Rossi è pronto a garantire a Dani Olmo un ruolo di primo piano nella formazione milanista della prossima stagione. Non sarà facile, ma il Milan ci proverà nella prossime settimane perchè un giocatore come lo spagnolo aumenterebbe notevolmente la qualità del Diavolo.