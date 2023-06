Gazzetta - Milan, oggi è il Leao-day: Rafa firmerà finalmente il rinnovo fino al 2028. Se parte Diaz, prenderà la 10?

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il grande giorno che tutti i tifosi del Milan aspettavano con ansia è finalmente arrivato: oggi il club rossonero annuncierà infatti ufficialmente il rinnovo di Rafael Leao, il quale è atteso nelle prossime ore in via Aldo Rossi per firmare il suo nuovo contratto con il Diavolo fino al 2028. Dopo mesi e mesi di voci e indiscrezioni, questa trattativa infinita è finalmente arrivata ai titoli di coda e si concluderà con il lieto fine tanto atteso.

I DETTAGLI DEL NUOVO CONTRATTO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Leao firmerà un contratto piuttosto complesso: base fissa di 5 milioni di euro e una serie di bonus che scatteranno non a fine stagione come accade normalmente, ma più volte durante l'anno. Nel nuovo accordo, inoltre, è stata inserito una clausola rescissoria da top player da 175 miloni (nell'attuale contratto è di 150 milioni), esercitabile solo in estate nel mese di luglio. Rafa diventerà così ufficialmente il calciatore più pagato del Milan.

CAMBIA NUMERO DI MAGLIA? - Ma c'è un'altra novità all'orizzonte in vista della prossima stagione: il giovane attaccante rossonero potrebbe infatti cambiare numero di maglia e lasciare il suo 17. Lui starebbe pensando di giocare con il 7, ma c'è un'ipotesi più suggestiva, cioè la mitica numero 10 del Milan, indossata negli passati da tanti fenomeni come Rivera, Gullit, Savicevic, Boban, Rui Costa e Seedorf. Dipenderà ovviamente anche dall'eventuale addio di Brahim Diaz: se lo spagnolo non verrà acquistato a titolo definitivo e tornerà al Real Madrid dopo il prestito, allora Rafa potrebbe prendere il 10. Vedremo se sarà effettivamente così, oggi l'unica certezza è che Leao prolungherà ufficialmente fino al 30 giugno 2028.