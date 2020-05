Gazzetta - Milan, Pioli resiste: vuole chiudere in bellezza la stagione... nonostante l’ombra di Rangnick

È un precario, Stefano Pioli, un po’ come tutti gli allenatori. Fa parte del mestiere. L’attuale tecnico del Milan sa bene che nei prossimi mesi potrebbe cambiare tutto... di nuovo. Ma vuole chiudere in bellezza la stagione, senza pensare a quello che sarà o potrà essere. Con l’arrivo di Rangnick cambierebbe l’intera area tecnica, ma questo è un discorso che, almeno per il momento, non tocca minimamente Pioli, il quale - come riporta La Gazzetta dello Sport - è tornato a Milanello felice di allenare.

GLI OBIETTIVI - Insomma, il mister rossonero affronta il futuro e la tempesta Rangnick senza troppi pensieri. Ha cercato di riportare nella giusta rotta il Milan e c’è riuscito, seppure tra alti e bassi. Ci sono stati dei momenti complicati, ma Pioli ha saputo dare un’identità a una squadra che sembrava non averla. E adesso, come detto, vuole chiudere l’annata nel migliore dei modi. Magari passando il turno di Coppa Italia (sarà dura battere la Juve) o centrando la qualificazione in Europa League. L’allenatore milanista ci proverà in tutti i modi. E chissà che una sfilza di gare positive non possa in qualche modo generare qualche dubbio nei dirigenti di via Aldo Rossi.

SENZA RABBIA - Stefano Pioli, dunque, resiste. Il suo primo - e al momento unico - desiderio è chiudere la stagione, portare il Milan in una buona posizione di classifica e vedere i giocatori che tornano ad allenarsi (il totem Ibrahimovic rientra in Italia domani). Il tecnico vive questo periodo e le voci su Rangnick come può. Senza rabbia. Perché l’allenatore è pur sempre un uomo con la valigia.