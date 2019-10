Gazzetta - Milan, Pioli studia come rilanciare Piatek: Kris deve tornare il padrone dell'area di rigore

Il lavoro che attende Stefano Pioli sulla panchina del Milan è piuttosto difficile e tra le prime cose da fare c'è sicuramente anche il rilancio di alcuni singoli che finora hanno reso ben al di sotto delle aspettative. Uno di questi è Krzysztof Piatek che è fino a questo momento ha siglato solo due reti, entrambe su calcio di rigore: il polacco non è riuscito a ripetere l'ottimo avvio di stagione dello scorso campionato quando segnò a raffica con la maglia del Genoa.

IL CALCIO DI PIOLI - Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il modulo che utilizzerà Pioli, cioè il 4-3-3, sembra essere il migliore per esaltare le caratteristiche di Piatek: Kris unico terminale offensivo e due esterni d'attacco che devono cercare di fornirgli più palloni possibili in area di rigore. Il calcio di Giampaolo non esaltava le sue caratteristiche, mentre quello del nuovo tecnico milanista si addice maggiormente alla sue qualità di bomber degli ultimi 20 metri.

ISTINTO DA BOMBER - Il cambio di modulo aiuterà sicuramente il Pistolero, ma anche lui deve metterci del suo e ritrovare in fretta il suo istinto da goleador: il Milan, se vuole davvero puntare al quarto posto e quindi alla Champions League, ha infatti un bisogno disperato dei suoi gol. Per questo motivo, Pioli vuole riavvicinarlo alla porta avversaria e sfruttare al massimo la sua grande qualità di bomber d'area di rigore.