Gazzetta - Milan, Pioli vota per la conferma di Ibra. L'alternativa è Dzeko

Dopo aver conquistato la conferma per il prossimo anno e aver firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2022, Stefano Pioli ha iniziato i primi colloqui con la società per pianificare la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. E la prima richiesta del tecnico riguarda Zlatan Ibrahimovic: come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'allenatore milanista ha infatti chiesto la sua permanenza nella rosa rossonera anche nell'annata 2020-2021.

CONFERMA IBRA - Pioli attende ora segnali dal club di via Aldo Rossi ed in particolare dall'ad Gazidis che per il momento non si è ancora mosso per il rinnovo dello svedese, il cui contratto scadrà al termine di questa stagione. Il tecnico vota quindi per la sua conferma, ma sa bene che non dipenderà solo dal Milan perchè, per restare, Ibra ha pretese molto importanti sia dal punto di vista sportiva che economico.

ALTERNATIVA - Visto che la sua permanenza non è scontata, i rossoneri stanno valutando anche delle alternative e, visto che cercano un attaccante di esperienza in grado di essere un punto di riferimento per l'attacco milanista, stanno iniziando a riflettere sul profilo di Edin Dzeko della Roma. Arrivare all'attaccante bosniaco classe 1986 non sarà semplice visto che sulle sue tracce ci sono già Inter e Juventus, ma in via Aldo Rossi si stanno comunque preparando a tastare il terreno in caso di rottura con Ibra.