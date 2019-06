Gazzetta - Milan, priorità al centrocampo: serve qualità, Ceballos e Torreira in cima alla lista

Il Milan, nonostante le comunicazioni arrivate da Losanna e Nyon (l’esclusione dall’Europa League di fatto cancella le precedenti sanzioni dell’Uefa per la violazione del Fair Play Finanziario) dovrà comunque muoversi con intelligenza sul mercato, evitando spese folli. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, è possibile che la società rossonera possa permettersi un colpo da circa 40-45 milioni cash.

DANI CEBALLOS - La parola d’ordine è "qualità". Soprattutto là dove nasce il gioco, ovvero in mezzo al campo. Due-tre innesti qualitativamente indiscutibili per alzare il tasso tecnico della rosa. Giocatori di "livello" come Dani Ceballos, tanto per intenderci. Era stato proprio il talento spagnolo il primo nome di cui avevano parlato Boban e Maldini nel vertice col Real. Il ragazzo è sul mercato, ma i Blancos - manco a dirlo - non lo svenderanno.

SMENTITE SU TORREIRA - L’altro nome sul taccuino (soprattutto quello di Giampaolo) è Torreira, in un contesto però che appare sempre più complicato dal momento che l’Arsenal fa muro. Tra l’altro, da Casa Milan - al netto dei contatti col suo agente e del totale gradimento del neotecnico - sono arrivate smentite sull’interesse per l’uruguaiano.