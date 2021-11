Gazzetta - Milan, quanta scelta per Pioli in attacco: Rebic e Giroud dal primo minuto a Firenze

Terminata la sosta per le nazionali, è il momento di tornare in campo per la Serie A e domani sera il Milan di Pioli sarà impegnato nell'insidiosa e complicata trasferta sul campo della Fiorentina. Per questo match, il tecnico rossonero avrà finalmente a disposizione quasi tutto il suo parco attaccanti: l'unico assente sarà Samu Castillejo, mentre tornerà finalmente tra i convocati Junior Messias.

TOCCA AD ANTE - Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Pioli avrà dunque l'imbarazzo della scelta e potrà anche permettersi di fare riposare qualcuno, come per esempio Rafael Leao che ha giocato parecchio nell'ultimo periodo ed è stato via in questa sosta con la nazionale portoghese. Al contrario Ante Rebic è rimasto a Milanello dove si è allenato e ha potuto migliorare il suo stato di forma: per questo motivo, sarà lui l'attaccante esterno di sinistra titolare contro la Fiorentina.

STAFFETTA IBRA-GIROUD - Come trequartista ci sarà Diaz, mentre a destra spazio a Saelemaekers, con Messias pronto a subentrare nella ripresa. La prima punta sarà invece Olivier Giroud, che, come Rebic, non è andato in nazionale e quindi è riposato. Zlatan Ibrahimovic partirà dalla panchina domani e poi mercoledì in Champions League contro l'Atletico Madrid ritroverà una maglia da titolare al centro dell'attacco rossonero.