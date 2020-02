Gazzetta - Milan, Rebic protagonista: il croato di nuovo a segno. E il prezzo continua a salire

Si era preso nuovamente la copertina, prima che Calvarese gliela strappasse. Ante Rebic resta comunque l’uomo del momento milanista. Il bomber che non t’aspetti, baciato anche da quel pizzico di fortuna che non guasta mai. Settimo gol nelle ultime sette partite (sei in campionato): il croato corre veloce in questo 2020 e continua ad aggiornare il suo score.

CHE NUMERI - Aggiungendo anche l’assist messo a referto nella sfida di Coppa Italia con il Torino, sale a otto - come riporta La Gazzetta dello Sport - il numero delle giocate decisive di Rebic in poco più di mese. Le vittorie in A contro Udinese, Brescia e Toro portano la sua firma, così come il pareggio di ieri con la Fiorentina: punti preziosi che Ante ha regalato ai suoi in questo inizio di anno.

VALUTAZIONE - Considerate tutte le competizioni, Rebic ha preso parte a otto degli ultimi quattordici gol del Milan. E nel 2020 il suo rendimento è in linea con quello dei vari Cristiano Ronaldo, Immobile e Ilicic, con una piccola ma sostanziale differenza: il croato ha segnato i suoi 6 gol in campionato giocando meno minuti. Insomma, un fattore che il Milan spera di poter sfruttare anche dopo la scadenza del prestito. Ma il prezzo di Ante continua a salire.