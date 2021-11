Gazzetta - Milan, Renato Sanches sulle orme di Maignan: i rossoneri hanno trovato il sostituto di Kessie

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Franck Kessie, il quale più passa il tempo e più sembra allontanarsi da Milanello. Il Milan non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparato nel caso in cui l'addio dell'ivoriano dovesse effettivamente diventare realtà e per questo si sta guardando intorno per trovare con grande anticipo l'eventuale sostituto, un po' come ha già fatto con Mike Maignan quando ha capito che Gigio Donnarumma non avrebbe firmato il rinnovo.

NUOVA SFIDA - Un nome che sta diventando particolarmente caldo è quello di Renato Sanches, centrocampista del Lille ed ex compagno proprio del portiere francese: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il giocatore portoghese classe 1997 ha il contratto in scadenza nel 2023 e starebbe cercando una nuova sfida per il suo futuro. Il Milan ha messo gli occhi su di lui da tempo visto che lo ha già corteggiato anche in passato. Ovviamente non sarà facile arrivare a lui perchè non mancano altri club interessati a lui, tra cui anche Juventus e Roma.

AVANTI A FARI SPENTI - Il Milan però potrebbe presto dare un'accelerata importante alla trattativa, sfruttando anche gli ottimi rapporto con il Lille, come testimonia per esempio l'affare Maignan di qualche mese fa. I rossoneri stanno procedendo a fari spenti, ma ovviamente ci sono già stati dei contatti con il suo agente Jorge Mendes, il quale sta cercando di portare il suo assistito in un top club. L'opzione milanista è quindi una pista assolutamente concreta.