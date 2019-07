Gazzetta - Milan, resta ancora in piedi la pista Ceballos

Acquistati Theo Hernandez e Krunic, il Milan proseguirà nell'opera di rinforzo della squadra in vista del raggiungimento della Champions League nel corso della prossima stagione. Considerate tutte le difficoltà del caso, i rossoneri potrebbero provare a regalare a Marco Giampaolo un giocatore di livello, come ha annunciato lo stesso Boban nel giorno della presentazione del nuovo allenatore "Cercheremo di portare giocatori di grande classe". In questo senso, come sottolinea Gazzetta.it rimane viva la pista che porta a Dani Ceballos. Lo spagnolo lascerà il Real Madrid ma, ad oggi, le sue preferenze ricadrebbero su squadre che giocheranno in Champions. Il Milan per battere le contendenti, alle quali si è aggiunto anche il Tottenham, dovrà giocare al meglio le sue carte e farlo in fretta. Prestigio e storia sono le armi a disposizioni di Maldini e Boban, due personaggi che al meglio rappresentano il milanismo, che potrebbero fare la differenza nella scelta di Ceballos. I prossimi giorni potrebbero essere caldi, è infatti difficile che il '96 aspetti a lungo prima di decidere del suo futuro.