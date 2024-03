Gazzetta - Milan, salgono le quotazioni di Gyokeres. Costa almeno 50 milioni, ma occhio al fattore Z: Ibra è il suo idolo

vedi letture

Che il Milan stia cercando un grande attaccante in vista della prossima stagione non è un mistero, così come che sono tanti i profili che i dirigenti rossoneri stanno seguendo con grande attenzione. Tra questi c'è anche Viktor Gyokeres, giocatore classe 1998 che milita nello Sporting Lisbona e nella nazionale svedese, le cui quotazioni nelle preferenze del Diavolo sono in netta risalita.

MACCHINA DA GOL - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che stiamo parlando di una vera e propria macchina da gol: fino a questo momento, infatti, Gyokeres ha già segnato 36 gol in questa stagione in 39 partite. Numeri spaventosi per l'attaccante svedese che l'altra sera, al termine dell'amichevole tra Svezia e Portogallo, si è scambiato maglia e complimenti con Rafael Leao ("Rafa è un giocatore fantastico, ammiro quello che sta facendo. Abbiamo parlato un po’, lui mi ha detto che ho fatto bene e io gli ho risposto che anche lui non ha fatto male..." ha raccontato Gyokeres dopo il match).

FATTORE IBRA - Ovviamente il Milan non è l'unico club ad aver messo gli occhi su di lui: l'interesse delle big della Premier League, con Arsenal e Chelsea in prima fila, è forte e concreto. Anche il prezzo è importante: almeno 50 milioni di euro, più o meno la stessa cifra che servirebbe al Milan per prendere uno degli altri obiettivi per l'attacco (da Zirkzee del Bologna a Sesko del Lipsia, fino a Gimenez del Feyenoord). Il club di via Aldo Rossi ha però un asso nella manica da giocare, vale a dire Zlatan Ibrahimovic, da sempre idolo indiscusso del suo connazionale Gyokeres. Chissà che il dirigente di RedBird e del Diavolo non riesca a spingerlo verso Milanello...