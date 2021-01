Gazzetta - Milan scatenato sul mercato: oggi chiude Tomori, poi assalto a Junior Firpo

Il Milan è certamente il club di Serie A più attivo in questo mercato invernale: dopo aver chiuso gli arrivi di Meité e Mandzukic, i rossoneri sono ad un passo dal definire l'acquisto di Fikayo Tomori e successivamente faranno partire l'assalto finale a Junior Firpo. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'obiettivo dei dirigenti milanisti è quello di garantire a Stefano Pioli ricambi di qualità in tutti i reparti.

IN ARRIVO TOMORI - Per quanto riguarda il difensore del Chelsea, anche ieri sono proseguiti i contatti e ora la distanza tra le parti è davvero minima: prestito oneroso (un milione di euro) per sei mesi, mentre va ancora trovata l'intesa sulla cifra del diritto di riscatto (il Milan è fermo a 20 milioni, mentre i Blues vorrebbero chiedere 30 milioni). Nelle prossime ore ci sarà la chiusura di questo affare, con Tomori che da tempo ha l'accordo con il club di via Aldo Rossi e che è impaziente di raggiungere Milano per iniziare il prima possibile la sua nuova avventura in maglia rossonera (il suo sbarco in Italia dovrebbe avvenire tra oggi e domani).

ACCELERATA FIRPO - Intanto, nella giornata di ieri, c'è stata anche un'accelerata importante sul fronte Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona che il Milan vuole prendere come vice-Theo Hernandez. I blaugrana chiedono un milione per il prestito di sei mesi e un diritto di riscatto da 20 milioni di euro, i rossoneri sono d'accordo sulla formula, ma vorrebbero uno sconto sulla cifra del riscatto. Il dialogo tra le parti sembra comunque già ben avviato e oggi è previsto un contatto anche con l'entourage del giocatore, che intanto ha dato la sua disponibilità a trasferirsi a Milanello. A seguire gli interessi di Junior Firpo è l'agenzia di Sufi Abdelkader, il papà di Brahim Diaz.