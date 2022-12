Gazzetta - Milan sconfitto dall'Arsenal, ma il gioco c'è: segnali positivi per Pioli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan ha giocato ieri pomeriggio la sua prima amichevole a Dubai contro l'Arsenal, uscendo sconfitto sia nei 90' che ai calci di rigore (il regolamento della Dubai Super Cup prevede la lotteria dagli 11 metri indipendentemente dal risultato finale), ma a Stefano Pioli sono arrivati comunque segnali positivi, soprattutto nella prima frazione di gioco.

BUON MILAN - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nel primo tempo la squadra rossonera ha giocato meglio dei Gunners: possesso e azioni pericolose sono state milaniste. Una bellissima punizione di Odegaard e un errore in fase di impostazione hanno però regalato due gol agli inglesi che hanno chiuso avanti 2-0 i primi 45'. Le occasioni più ghiotte per il Diavolo sono state per Divock Origi che prima ha colpito la traversa con una bella conclusione da fuori area e poi ha sfiorato il palo con un colpo di testa su cross di Yacine Adli.

NIENTE RIMONTA - Nella ripresa, complici anche i tanti cambi e ritmi decisivamente più bassi, l'Arsenal ha preso in mano il pallino del gioco. Il Milan ci ha provato ancora, forse con meno qualità e meno veemenza, e ha anche trovato il gol del 2-1 con un bel colpo di testa di Fikayo Tomori su punizione di Sandro Tonali, ma il tentativo di rimonta milanista si è fermata lì. Dopo il 90', ci sono stati i rigori: per il Milan hanno sbagliato Diaz e Krunic, Tatarusanu ha tenuto vive le speranze rossonero con il penalty parato a Smith, ma non è bastato. Venerdì è in programma la seconda amichevole a Dubai del Diavolo, l'avversario sarà un'altra squadra inglese, cioè il Liverpool.