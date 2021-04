Gazzetta - Milan sempre in attesa di Gigio, ma intanto valuta le alternative: Maignan in pole

La priorità del Milan resta sempre il rinnovo di Gigio Donnarumma, ma in via Aldo Rossi non vogliono e non possono farsi trovare impreparati nel caso in cui la trattativa per il prolungamento dovesse saltare e quindi si stanno guardando intorno per trovare delle alternative. Sono ovviamente diversi i portieri che i dirigenti rossoneri stanno valutando, però in cima alla lista c'è sempre Mike Maignan, 25enne estremo difensore del Lille.

17-18 MILIONI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore francese ha una valutazione che si aggira intorno ai 17-18 milioni di euro. Per ora il Milan si è limitato a sondare il terreno, non ha chiaramente avviato nessuna trattativa perchè non vuole perdere Gigio e farà di tutto per convincerlo a rinnovare, ma allo stesso tempo non andrà oltre all'offerta da 8 milioni a stagione presentata ormai da diverse settimane.

MAIGNAN IN POLE - Oltre a Maignan, ai rossoneri piacciono anche due portieri che militano già nel campionato, vale a dire Gollini dell'Atalanta e Musso dell'Udinese. In pole resta però il francese che a Milanello ritroverebbe Zlatan Ibrahimovic, con cui ha condiviso due stagioni al PSG (13-14 e 14-15), e Rafael Leao, che ha incrociato per un anno al Lille. Se da ragazzo aveva un carattere un po' ribelle, ora dice di essere maturato e di essere pronto per un grande club. Il Milan lo osserva con attenzione, ma la priorità per la porta resta sempre il rinnovo di Gigio Donnarumma.