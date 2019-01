Gazzetta - Milan, Sensi primo obiettivo per il centrocampo: c'è anche il sì di Gattuso, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto

Il reparto del Milan che ha bisogno di maggiori rinforzi in questa finestra di mercato invernale è certamente il centrocampo dove servono alternative importanti ai titolari. Dopo Paquetà, che prenderà il posto di Giacomo Bonaventura, il quale resterà fuori fino alla fine della stagione, i rossoneri sono pronti a chiudere un altro colpo, vale a dire Stefano Sensi del Sassuolo: è lui infatti il prescelto dal club di via Aldo Rossi, con Leonardo e Maldini che nelle scorse ore hanno avuto il via libera anche di Rino Gattuso per provare l'assalto decisivo al giovane centrocampista neroverde.

FORMULA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Sensi può fare sia il regista che la mezzala. Per quanto riguarda la formula del trasferimento, tenendo conto sempre del fatto che il Milan è vincolato dall'UEFA in materia di Fair Play Finanziario, quella che potrebbe mettere d'accordo tutti è il prestito con diritto di riscatto. Sulle cifre, le due società devono iniziare a discutere, ma l'inserimento di una giovane contropartita tecnica, come il portiere Alessandro Plizzari, potrebbe favorire il buon esito di questa operazione.

GIOVANE CON ESPERIENZA - Sensi sembra quindi essere diventato il primo obiettivo per il centrocampo dei rossoneri, i quali potrebbe inserire nella loro rosa un giocatore giovane, ma di provato affidamento: il mediano neroverde ha infatti già raccolto 47 presenze in Serie A e quattro reti segnate ed è il centrocampista del Sassuolo ad aver fatto più passaggi (619) nel campionato in corso. Sensi è certamente uno dei giovani italiani che sta crescendo di più e se il Milan deciderà che è lui il giocatore giusto per integrare il reparto, a breve avvierà ufficialmente il dialogo con il Sassuolo.