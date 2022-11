Gazzetta - Milan, senza Giroud l'attacco stecca: Origi e Rebic flop, Leao e CDK non incidono

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nessuno a Milanello ha sottovalutato la sfida di ieri contro la Cremonese, ma nessuno probabilmente pensava che il Milan potesse sentire così tanto l'assenza di Olivier Giroud, out per squalifica dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata contro lo Spezia. A Cremona, l'attacco rossonero ha steccato in toto, nessuno di quelli scesi in campo ha saputo fare la giocata decisiva e vincente.

DELUSIONE ORIGI - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il primo ad aver deluso è stato Divock Origi, schierato titolare come centravanti al posto proprio del francese: un'occasione importantissima l'ha avuto nel primo tempo a tu per tu con Carnesecchi, ma ha calciato addosso al portiere della Cremonese. Per il resto si è visto pochissimo, ha sbagliato tante giocate e a volte è sembrato essere fuori contesto nelle trame rossonere. Il misero bottino di un solo gol gol in 13 presenze tra Serie A e Champions League dice tanto del suo deludente inizio di stagione.

NIENTE SCOSSA - Non che gli altri suoi compagni di reparto abbiamo fatto meglio ieri sera: Ante Rebic, schierato titolare a sinistra al posto di Leao, si è fatto vedere per esempio solo per l'imbucata in occasione del gol sbagliato da Origi. Per il resto davvero troppo poco. Molto male, poi, anche gli ingressi in campo di Rafael Leao e Charles De Ketelaere nella ripresa: il portoghese e il belga avrebbero dovuto dare una scossa a tutta la squadra e invece anche loro sono apparsi poco ispirati.