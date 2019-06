Gazzetta - Milan, settimana d'incontri per Maldini e Boban: prima l'agente di Veretout e Mario Rui, poi il Sassuolo per Sensi

E' sempre il centrocampo il reparto del Milan che ha bisogno di più innesti e rinforzi e per questo Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono al lavoro per migliorare la mediana rossonera. Dopo Krunic, che domani svolgerà le visite mediche, il club di via Aldo Rossi punta ora forte sia su Jordan Veretout, centrocampista in uscita dalla Fiorentina, che Stefano Sensi, giocatore del Sassuolo da tempo nel mirino del Diavolo.

PROFILO GIUSTO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, quella che inizia oggi sarà una settimana di incontri per Maldini e Boban: oggi, per esempio, è atteso in sede Mario Giuffredi, agente di Veretout e anche di Mario Rui, terzino sinistro del Napoli che piace parecchio in casa rossonera. Il giocatore francese supera di un anno il "limite" degli Under 25, ma per i due dirigenti milanisti è il profilo giusto per guidare il centrocampo del Milan. Veretout ha già deciso di lasciare Firenze e ora il suo procuratore sta ascoltando le possibili offerte alternative.

PRIMO INCONTRO - Nei prossimi giorni, inoltre, ci potrebbe anche essere il primo incontro diretto tra Milan e Sassuolo per discutere del futuro di Stefano Sensi, che da tempo è nel mirino del club di via Aldo Rossi. Il summit potrebbe avvenire tra giovedì e venerdì, con le due società che potrebbero discutere non solo di Sensi, ma anche di Cutrone e altri giovani rossoneri che potrebbero interessare ai neroverdi. Dopo Krunic, il mercato del Milan è quindi pronto a decollare.