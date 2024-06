Gazzetta - Milan, settimana prossima l'ufficialità di Fonseca. Intanto parla già di mercato con la dirigenza: ci sono quattro priorità

vedi letture

Il Milan ha ormai fatto la sua scelta per la panchina e a breve è atteso l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Paulo Fonseca come sostituto di Stefano Pioli: dovrebbe avvenire la prossima settimana, con il portoghese che firmerà un biennale con opzione per un terzo anno da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

CONFERENZA E STAFF - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che subito dopo l'ufficialità ci saranno anche le prime parole in conferenza stampa di Fonseca che si presenterà ai tifosi milanisti e illustrerà a tutti il suo progetto tecnico. Rispetto a quando era alla Roma, il suo staff è cambiato parecchio negli ultimi anni: al Lille, per esempio, il tecnico portoghese ha lavorato con Paulo Ferreira, ex difensore di Porto e Chelsea, mentre come preparato atletico ci potrebbe essere Paulo Mourao. Con lui in Francia hanno lavorato poi anche Stephane Catrina, Karim Hader, Mario Sandua e Tiago Leal, con lui già alla Roma.

MERCATO ESTIVO - In attesa dell'annuncio ufficiale, Fonseca sta già lavorando con la dirigenza rossonera per organizzare e pianificare il mercato estivo: la priorità, si sa, è un grande attaccante, ma l'idea è di prendere anche un terzino destro, un difensore centrale e un centrocampista difensivo. La speranza è poi di riuscire a tenere tutti i big, anche se, come dimostra il caso Tonali l'anno scorso, se arrivano a Casa Milan offerte davvero irrinunciabili sarà difficile dire di no.