Gazzetta - Milan-Simakan, avanti tutta: si aspetta solo l'ok dello Strasburgo. In mezzo al campo idea Meité in prestito

Saltato l'arrivo a centrocampo di Koné del Tolosa, negli ultimi giorni sembrava complicarsi anche la trattativa con lo Strasburgo per Mohamed Simakan a causa dell'inserimento del Lipsia, ma in realtà i contatti tra il Milan e il club francese proseguono senza sosta e i rossoneri restano fiduciosi visto che hanno la preferenza del giocatore.

SETTIMANA DECISIVA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda l'offerta che il Diavolo ha messo sul tavolo ormai da qualche giorno: 14 milioni di euro + 3 di bonus. Ora si attende solo l'ok definitivo dello Strasburgo che sta riflettendo e che per il momento non ha ricevuto altre proposte ufficiali oltre a quella milanista. I francesi hanno bisogno di soldi e per questo la sensazione è che la settimana appena iniziata possa essere quella decisiva per il buon esito di questa operazione.

MEITE' IN PRESTITO - Oltre al difensore centrale, il club di via Aldo Rossi è alla ricerca anche di un rinforzo in mezzo al campo e negli ultimi giorni si è rafforzata sempre di più l'idea che porta a Soualiho Meité del Torino: il giocatore, che in granata ha perso il posto da titolare e che sabato proprio contro il Milan non è andato nemmeno in panchina, potrebbe sbarcare a Milanello in prestito oneroso con diritto di riscatto. Per ora la trattativa tra le due società non è ancora iniziata ufficialmente, ma con il passare delle ore l'idea Meité per il centrocampo milanista prende sempre più corpo.