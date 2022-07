Gazzetta - Milan su Tanganga per replicare il colpo Tomori. Presto l'incontro con gli agenti

MilanNews.it

Parziale restyling in difesa per il Milan che, con l'addio di Alessio Romagnoli dopo 7 anni di rossonero chiude un ampio capitolo della storia del suo reparto difensivo. Con Simon Kjaer che scalpita per ritornare dall'infortunio ma di cui ancora non si conoscono le reali condizioni, il Milan ha la necessità di trovare presto un profilo che possa entrare nelle rotazioni insieme al danese e alla coppia Tomori-Kalulu che sembra essere quella titolare. Nelle ultime settimane il nome caldo è quello di Japhet Tanganga.

Tomori-bis

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo gli occhi sul 23enne difensore del Tottenham con cui ha intenzione di imbastire una trattativa simile a quella che nel gennaio 2021 ha portato Fikayo Tomori in rossonero. L'obiettivo è cercare di replicare il colpo di un anno e mezzo fa. Maldini e Massara vorrebbereo godersi Tanganga un anno in prestito ed eventualmente valutarne l'acquisto l'estate successiva. Gli Spurs, dal canto loro, spingono per l'obbligo di riscatto. Questo, al momento, è il nodo della trattativa tra i due club, con il calciatore che gradirebbe la destinazione italiana anche rispetto alle squadre di Premier League perché vorrebbe trovare più spazio rispetto a quanto ne possa trovare nella squadra di Conte.

Incontro con gli agenti

Il Milan, che come detto punta al prestito con il diritto di riscatto, spera di poter risolvere l'attuale ostacolo anche con l'aiuto degli agenti del giocatore con cui la dirigenza potrebbe incontrarsi a breve. Oggi Maldini e Massara saranno in Belgio per tentare di chiudere la trattativa per De Ketelaere, ma già giovedì potrebbe essere un giorno buono per l'incontro con l'entourage di Tanganga. Con i molteplici impegni tra Campionato e Champions, soprattutto nella prima parte di stagione, sarà utile chiudere per un nuovo difensore, indipendentemente se questo sarà l'attuale centrale di difesa del Tottenham o meno.