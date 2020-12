Gazzetta - Milan, test da leader per Tonali: in campo anche a Praga per continuare a crescere

Tante riserve e pochi big. Il Milan che scenderà in campo a Praga per provare a chiudere al primo posto il girone H di Europa League (bisogna battere lo Sparta e sperare che il Lille non vinca in Scozia contro il Celtic) sarà imbottito di seconde linee. L’undici titolare, infatti, dovrebbe cambiare per ben nove undicesimi rispetto alla trasferta con la Samp. In mezzo al campo, però, ci sarà una conferma: Sandro Tonali.

TITOLARE - Sarà l’ex Brescia, dunque, a comandare le operazioni dalla regia. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Tonali avrà a disposizione altri minuti fondamentali per calarsi con più convinzione ed efficacia nei meccanismi di gioco del Milan. "Non si deve accontentare, può ancora crescere tanto e sono certo che lo farà perché ne ha le qualità", ha dichiarato ieri Stefano Pioli, ovvero l’allenatore che sta accompagnando Sandro in questo percorso e che lo ha sempre considerato un titolare.

IN CRESCITA - Quello di Tonali è un crescendo convincente e confortante. Stasera per lui sarà la quarta partita da titolare nelle ultime cinque uscite dei rossoneri tra campionato ed Europa League. E pare che la continuità gli stia facendo bene. Contro la Samp, infatti, il giovane centrocampista ha sfornato la sua miglior prestazione da quando è arrivato e i margini di miglioramento sono enormi. Lo sa bene Pioli, che continuerà a dargli fiducia e spazio.