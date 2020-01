Gazzetta - Milan, Theo Hernandez capocannoniere: il francese punta al record di Maldera

Dopo il successo di ieri del Milan contro l'Udinese, si parla ovviamente moltissimo della doppietta decisiva di Ante Rebic, ma non deve comunque passare in secondo piano il "solito" gol di Theo Hernandez, autore di una rete meravigliosa con un tiro al volo da fuori area di pregevole fattura. Con il gol di ieri ai friulani, il quinto in questo campionato (il sesto se si conta anche la Coppa Italia), il terzino francese è diventato il capocannoniere in Serie A dei rossoneri.

MIGLIOR ACQUISTO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta la classifica dei goleador milanisti in questo campionato: dietro all'ex Real Madrid, ci sono infatti Piatek, fermo a quattro gol, Leao, Rebic, Bonaventura e Calhanoglu, i quali invece sono a quota due reti. Theo è certamente il miglior acquisto estivo del Milan (e forse non solo della scorsa estate) e ora punta a raggiungere un record che sembrava impossibile anche solo pensarlo, cioè quello dei gol in Serie A da parte di un difensore rossonero.

IL RECORD DI MALDERA - Il primato spetta in questo momento ad Aldo Maldera, autore di 9 gol nel massimo campionato italiano 1978-79. Non sarà facile raggiungere questo traguardo, ma il francese è lanciatissimo e mancano ancora 18 partite, quindi ha tutte la chance per provare a raggiungere e magari superare quel record. In questi mesi, Hernandez ha anche raddoppiato il suo valore di mercato: pagato la scorsa estate 20 milioni di euro, oggi Theo ne vale almeno il doppio.