Gazzetta - Milan tra Dinamo e Napoli. Due match chiave in 5 giorni: Pioli farà ruotare alcuni giocatori

Prima la Dinamo Zagabria, poi il Napoli: il Milan è atteso da due match chiave in 5 giorni. Mercoledì contro i croati, i rossoneri si giocheranno molto del loro destino europeo in Champions League, mentre domenica sera saranno impegnati nello scontro diretto contro una delle due squadre con cui il Diavolo condivide la prima posizione in classifica in campionato. Con due impegni importanti così ravvicinati, Stefano Pioli sta valutando di alternare alcuni giocatori in queste due partite.

DIFESA E CENTROCAMPO - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, davanti all'inamovibile Maignan, Theo Hernandez farà gli straordinari e giocherà entrambe le sfide, così come Fikayo Tomori che in Champions farà coppia al centro della difesa con Pierre Kalulu, mentre contro il Napoli al suo fianco dovrebbe giocare Simon Kjaer. Staffetta anche sulla fascia destra: contro la Dinamo, Sergino Dest dovrebbe fare il suo esordio da titolare nel Milan, mentre contro la squadra di Spalletti ci sarà capitan Davide Calabria. In mezzo al campo fiducia assoluta in entrambi i match a Sandro Tonali e ad Ismael Bennacer.

ROTAZIONI IN AVANTI - Anche Olivier Giroud le giocherà entrambe, mentre ci saranno diverse novità sulla trequarti tra le due sfide. In Champions ci sarà sicuramente Rafael Leao, il quale non sarà invece a disposizione in campionato in quanto sarà squalificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il rosso per doppia ammonizione rimediato contro la Sampdoria. Contro il Napoli, a sinistra potrebbe quindi trovare spazio Divock Origi. Negli altri due ruoli della trequarti si alterneranno centralmente Diaz (Dinamo) e De Ketelaere (Napoli) e a destra Saelemaekers (Champions) e Messias (campionato).