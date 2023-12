Gazzetta - Milan, tre colpi per la rimonta scudetto: David, Kiwior e Miranda

Nonostante l'ultimo periodo non sia stato dei migliori, le ultime due vittorie consecutive in campionato contro Fiorentina e Frosinone hanno permesso al Milan di restare in scia dell'Inter capolista che è distante sei punti in classifica. Non sono pochi, ma mancano ancora tantissime partite e a Milanello per questo credono ancora nella rimonta scudetto. Ovviamente servirà ritrovare in fretta gli infortunati e poi una mano importante potrebbe arrivare dal mercato.

OBIETTIVO DAVID - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan sta innanzitutto pensando di anticipare a gennaio il grande colpo in attacco inizialmente previsto per l'estate. E il primo nome della lista è sempre lo stesso: Jonathan David del Lille, il quale viene valutato 40 milioni di euro, una richiesta importante ma inferiore ai 60 milioni chiesti in estate dal club francese. Parte di questa cifra potrebbe arrivare dalla cessione di Rade Krunic al Fenerbahce.

RINFORZI IN DIFESA - La priorità del Milan a gennaio, non è un mistero, è però l'arrivo di un difensore centrale visti i lunghi stop di Kalulu e Thiaw (dovrebbero rientrare rispettivamente a marzo e febbraio). In cima alla lista del Diavolo c'è il nome di Jakub Kiwior, vecchia conoscenza della Serie A (ha giocato nello Spezia) che attualmente milita nell'Arsenal. Gli inglesi dovranno però aprire al prestito, altrimenti l'operazione difficilmente potrà andare in porto. Sempre in difesa, in via Aldo Rossi stanno valutando anche la possibilità di anticipare di sei mesi lo sbarco a Milanello di Juan Miranda, terzino sinistro in scadenza di contratto con il Betis Siviglia.