Gazzetta - Milan, un giovanissimo anche per la difesa: rossoneri su Thiaw dello Schalke 04

Dopo Marko Lazetic, che nelle prossime ore verrà ufficializzato come nuovo giocatore rossonero, il Milan è al lavoro per chiudere un altro acquisto, stavolta in difesa: come successo in attacco, l'obiettivo è un giovanissimo, vale a dire Malick Thiaw dello Schalke 04. Vista l'impossibilità ad arrivare ora a Sven Botman del Lille (sarà con ogni probabilità il grande obiettivo estivo del Diavolo), il club di via Aldo Rossi ha deciso di andare su un giovane talento anche per rinforzare la sua retroguardia, abbandonando così le piste che portavano al prestito di un esubero di qualche top club.

COSTA 5 MILIONI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il difensore classe 2001 costa 5 milioni di euro e che finora in questa stagione ha giocato 20 partite, tutte da titolare, con lo Schalke 04 della seconda divisione tedesca. Nelle due stagioni precedenti, Thiaw aveva collezionato anche 23 partite in Bundesliga. Ora è finito nel mirino del Milan che è al lavoro per anticipare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni di questo giovane talento difensivo.

STRATEGIA ROSSONERA - Salvo sorprese, quindi, il club rossonero opterà in questi ultimi giorni di mercato per prendere un giovane e potenziale titolare del futuro come Thiaw e non un giocatore più esperto in prestito. Ovviamente nel mercato, si sa, può succedere di tutto, ma ormai la strategia milanista sembra essere ben chiara e definita.