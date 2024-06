Gazzetta - Milan-Zirkzee, fase di stallo: si continua a trattare sulle commissioni. Spunta Omorodion come alternativa

La priorità assoluta del Milan, si sa, è prendere un grande centravanti titolare dopo l'addio di Olivier Giroud. Ed è altrettanto noto che il primo obiettivo è da tempo Joshua Zirkzee, per il quale il Diavolo è in trattativa da diverse settimane. Qualche giorno fa la fumata bianca sembrava imminente e invece servirà ancora un po' di pazienza per provare a chiudere l'arrivo del centravanti del Bologna a Milanello.

FASE DI STALLO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che si continua a trattare sulle commissioni chieste dall'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian, il quale vuole 15 milioni di euro. Per il Milan si tratta di una cifra spropositata che il club di via Aldo Rossi non ha assolutamente intenzione di concedere. E così è iniziata una fase di stallo che per il momento non si sblocca. Il rischio, oltre a prolungare i tempi dell'affare, è che qualche altro club possa inserirsi nella trattativa, in particolare qualche squadra della Premier League che non avrebbe problemi a pagare commissioni così alte.

NUOVA IDEA - Per questo motivo, a Casa Milan stanno tenendo vive anche altre piste. E la Rosea riferisce che nelle ultime ore sarebbe spuntato anche un nuovo nome per l'attacco milanista: è quello di Samu Omorodion, centravanti classe 2004 dell'Alaves in prestito dall'Atletico Madrid. Lo spagnolo di origine nigeriane ha chiuso l'ultima stagione con 9 reti segnate in Liga. E' un giocatore che non è ancora esploso e chissà che non possa farlo eventualmente in rossonero, dove l'obiettivo è anche valorizzare i giovani.