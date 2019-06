Gazzetta - Nasce il Milan di Giampaolo: pranzo con Maldini e Boban, nel menù mercato e Uefa

Il nuovo Milan comincia a prendere forma, in attesa delle ufficialità. Ieri, ad esempio, Maldini, Boban e Giampaolo - ai quali si è poi aggiunto Gazidis - si sono trovati a pranzo. È stato, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il primo vero incontro operativo della nuova gestione, una sorta di vertice che aveva lo scopo di legittimare il nuovo allenatore rossonero.

TANTI ARGOMENTI - Nel corso del summit, tecnico e dirigenti hanno affrontato diversi argomenti. Le riflessioni sono passate dalle linee guida per il mercato - Giampaolo non pretenderà la luna, ma ha chiarito la sua idea di calcio e gli interpreti adatti per realizzarla - alla questione Uefa, che ovviamente frena un po’ i rossoneri sul mercato, perlomeno fino ai verdetti. Ma non solo: probabilmente si è discusso anche della composizione dello staff di Giampaolo e l’organizzazione dell’estate rossonera.

ACCORDO - Dopo il pranzo dirigenziale, il mister abruzzese ha lasciato Milano in attesa che la procedura per chiudere il rapporto con la Samp faccia il suo corso. Da quanto filtra, prima di liberarlo Ferrero vorrebbe ufficializzare il nuovo allenatore. Dopo di che Giampaolo potrà firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi due anni (con opzione sul terzo) a circa 2 milioni netti a stagione.