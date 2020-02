Gazzetta - Pioli, rimonta o addio: il futuro è un’incognita, il Milan potrebbe puntare su un big

Il destino di Pioli è inevitabilmente legato ai risultati. In fondo, la proprietà è stata chiara: a fine stagione si tireranno le somme. Discorso che vale per tutti, ovviamente. Molto di più per il tecnico, il cui futuro in rossonero - scrive La Gazzetta dello Sport - resta un’incognita, nonostante un contratto fino al 2021.

MAGRO BOTTINO - Fin qui, il Milan di Pioli non ha mai convinto del tutto. Troppo discontinuo, troppo insicuro. Il quarto posto è ormai un miraggio: nessuno gli aveva chiesto la Champions, almeno non ufficialmente, però c’era l’idea di tentare l’impresa. Ma il -10 attuale dall’Atalanta esclude ogni possibilità di sognare. I numeri della gestione Pioli sono tutt’altro che esaltanti: in 18 gare il suo Milan ha vinto 8 volte, perso e pareggiato 5, segnando 26 gol e subendone ben 24. Il gioco, poi, non è mai sbocciato.

BIG IN PANCHINA - L’allenatore emiliano ha anche i suoi meriti: a gennaio, ad esempio, la squadra ha messo in fila un bel filotto di successi, un paio ottenuti grazie al coinvolgimento di Rebic. Pioli ha valorizzato ulteriormente Theo Hernandez e ha fatto di Bennacer un regista affidabile. Ma non basta. C’è anche una Coppa Italia da provare a vincere, ma più che della gloria il Milan ha bisogno dei ricavi della Champions. Ecco perché i rossoneri potrebbero puntare su un big della panchina (Allegri?).